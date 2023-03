Schillaci: «Ho sofferto quando a Torino mi davano del terrone, lo scrivevano sui muri e lo cantavano negli stadi» (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Totò Schillaci. Partecipa al reality Pechino Express con la moglie. Schillaci racconta la sua esperienza col tumore diagnosticatogli quattordici mesi fa. «Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema». Schillaci continua: «Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l’hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma misento bene, vorrei continuare a vivere». Schillaci ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Il Corriere della Sera intervista Totò. Partecipa al reality Pechino Express con la moglie.racconta la sua esperienza col tumore diagnosticatogli quattordici mesi fa. «Il mondo mi è caduto addosso, sono andato in depressione, avevo paura di morire. In mente mi è venuto di tutto, ma fortunatamente questo brutto male era circoscritto al colon, non ha danneggiato altri organi ed è stato tolto. Non ho più il retto e lo sfintere. Però tra morire e avere questi problemi, meglio qualche piccolo problema».continua: «Sono stato operato due volte, poi a distanza di sei mesi mi hanno trovato una piccola macchiolina sulla cervicale, me l’hanno bruciata una settimana fa con la radioterapia e oggi ho i controlli per sapere se tutto è a posto. Ma misento bene, vorrei continuare a vivere»....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : «Mia moglie Barbara mi è stata sempre vicino: non volevo uscire, ero depresso, ho sofferto, ho avuto dolori. Lei c’… - angiuoniluigi : RT @Corriere: «Mia moglie Barbara mi è stata sempre vicino: non volevo uscire, ero depresso, ho sofferto, ho avuto dolori. Lei c’era, mi ha… - napolista : #Schillaci: «Ho sofferto quando a Torino mi davano del terrone, lo scrivevano sui muri e lo cantavano negli stadi»… - vinierm : RT @Corriere: «Mia moglie Barbara mi è stata sempre vicino: non volevo uscire, ero depresso, ho sofferto, ho avuto dolori. Lei c’era, mi ha… - Profilo3Marco : RT @Corriere: «Mia moglie Barbara mi è stata sempre vicino: non volevo uscire, ero depresso, ho sofferto, ho avuto dolori. Lei c’era, mi ha… -