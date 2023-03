Schede madri ASUS: finalmente il supporto per moduli di memoria da 48 GB DDR5-7000 (Di giovedì 9 marzo 2023) Le Schede madri ASUS della serie Intel 700 e 600 sono state testate per supportare i moduli Corsair Vengeance DDR5 DDR5-7000 da 48 GB ASUS, multinazionale di Taipei, in partnership con Corsair, annuncia oggi gli aggiornamenti del BIOS per le Schede madri Intel delle serie 700 e 600 che offrono così la possibilità di installare fino a un massimo di 192 GB di memoria DDR5 e aggiungono il supporto ai nuovi moduli di memoria Corsair Vengeance DDR5 7000 MT/s da 48 GB (2 x 24 GB). Spesso gli utenti che acquistano una scheda madre Intel della serie 700 o 600 si trovano di fronte a un bivio: preferire una ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 9 marzo 2023) Ledella serie Intel 700 e 600 sono state testate per supportare iCorsair Vengeanceda 48 GB, multinazionale di Taipei, in partnership con Corsair, annuncia oggi gli aggiornamenti del BIOS per leIntel delle serie 700 e 600 che offrono così la possibilità di installare fino a un massimo di 192 GB die aggiungono ilai nuovidiCorsair VengeanceMT/s da 48 GB (2 x 24 GB). Spesso gli utenti che acquistano una scheda madre Intel della serie 700 o 600 si trovano di fronte a un bivio: preferire una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttoteKit : Schede madri #Asus: finalmente il supporto per moduli di memoria da 48 GB DDR5-7000 #SchedeMadriAsus #tuttotek - 83napolano : RT @CeotechI: AMD, le schede madri non supportano i nuovi formati RAM DDR5 #AMD #Compatibilità #Componenti #Computer #DDR5 #Hardware #Lapto… - inventuweb : Schede madri ASUS Intel serie 700 e 600: fino a 192 GB di memoria RAM. Quanta ne supporta Windows… - CF22092013 : RT @CeotechI: AMD, le schede madri non supportano i nuovi formati RAM DDR5 #AMD #Compatibilità #Componenti #Computer #DDR5 #Hardware #Lapto… - CeotechI : RT @CeotechI: AMD, le schede madri non supportano i nuovi formati RAM DDR5 #AMD #Compatibilità #Componenti #Computer #DDR5 #Hardware #Lapto… -