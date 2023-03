Scelta Federico Nicotera anticipazioni: orsetti e petali rosa per Carola, poi il sì definitivo (Di giovedì 9 marzo 2023) Scelta Federico Nicotera anticipazioni. Finalmente Federico ha fatto la sua Scelta, nella registrazione di martedì, che andrà in onda verosimilmente la prossima settimana. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su come si è svolta la puntata, grazie alle anticipazioni di Lorenzopugnaloni.it. Scelta Federico Nicotera anticipazioni All’inizio vengono mostrate le ultime due esterne fatte dal ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 9 marzo 2023). Finalmenteha fatto la sua, nella registrazione di martedì, che andrà in onda verosimilmente la prossima settimana. Andiamo a scoprire qualche dettaglio in più su come si è svolta la puntata, grazie alledi Lorenzopugnaloni.it.All’inizio vengono mostrate le ultime due esterne fatte dal ... TAG24.

