Scalfarotto | Presentato Ddl per matrimonio egualitario | tempi maturi

Leggi su iltempo

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Agenzia Vista) Roma, 09 marzo 2023 "Tutto il mondo occidentale riconosce ile mi sono chiesto quando l'Italia sarebbe stata pronta a compiere questo passo. Sono passati 7 anni dalle unioni civili, questa legge è ormai pacificamente accettata da tutti, è parte della vita del Paese, questo è per me quindi il momento di andare avanti così come è accaduto in tutti i Paesi occidentali". Così il senatore di Azione- Italia Viva Ivan. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev