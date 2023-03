Scacchi, Europei 2023: Korobov cerca la fuga, Vocaturo in buona posizione per puntare alla World Cup (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è un uomo in fuga a Vrnja?ka Banja, in Serbia, dopo il settimo turno degli Europei. Si tratta di Anton Korobov, dopo che l’ucraino ha ottenuto una ben più che convincente vittoria sul sorprendente greco Stamatis Kourkoulos-Arditis, giunta quasi al limite di uno dei finali più celebri degli Scacchi, quello di Re, Cavallo e Alfiere contro Re (però in questo caso c’è un pedone nero a “rovinare” la scena). Alle spalle di Korobov, a quota 6.5, c’è l’ungherese Benjamin Gledura, unico a 6 punti dopo aver battuto il georgiano Giga Quparadze. Alle sue spalle un variegato gruppo a quota 5.5, in cui ci sono l’israeliano Boris Gelfand, il francese Etienne Bacrot e l’ucraino ex Campione del Mondo FIDE Ruslan Ponomariov. Tra coloro che si trovano a 5, Daniele Vocaturo prosegue la sua caccia a un ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) C’è un uomo ina Vrnja?ka Banja, in Serbia, dopo il settimo turno degli. Si tratta di Anton, dopo che l’ucraino ha ottenuto una ben più che convincente vittoria sul sorprendente greco Stamatis Kourkoulos-Arditis, giunta quasi al limite di uno dei finali più celebri degli, quello di Re, Cavallo e Alfiere contro Re (però in questo caso c’è un pedone nero a “rovinare” la scena). Alle spalle di, a quota 6.5, c’è l’ungherese Benjamin Gledura, unico a 6 punti dopo aver battuto il georgiano Giga Quparadze. Alle sue spalle un variegato gruppo a quota 5.5, in cui ci sono l’israeliano Boris Gelfand, il francese Etienne Bacrot e l’ucraino ex Campione del Mondo FIDE Ruslan Ponomariov. Tra coloro che si trovano a 5, Danieleprosegue la sua caccia a un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: Daniele Vocaturo continua a navigare nelle zone alte mentre Korobov cerca la fuga - federscacchi : #scacchi Agli Europei dell' @ECUonline settimo turno interlocutorio con molte patte per gli azzurri di vertice. In… - CorriereRomagna : Sarà un 29enne di Cesena il capitano della nazionale ipovedenti di scacchi ai prossimi Campionati Europei -… - OA_Sport : Scacchi, Europei 2023: Daniele Vocaturo trova una bella vittoria e va a quota 4.5, non distante dalla testa dopo se… - federscacchi : #scacchi Buon sesto turno per gli italiano agli Europei in Serbia: vincono Vocaturo (foto) e Dvirnyy, Brunello resi… -