Sant’Antimo, ucciso 26enne vicino al clan: si segue pista della droga (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo avrebbero inseguito, senza mai farsi notare, per un tempo indefinito. Poi, una volta giunti in via Solimene, quartiere difficile di Sant’Antimo, i sicari sono entrati in azione esplodendo una raffica di colpi contro Antonio Bortone, 26enne del posto con precedenti per droga. Mentre è rimasto ferito Mario D’Isidoro, 29 anni. Sant’Antimo, ucciso 26enne vicino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 marzo 2023) Lo avrebbero inseguito, senza mai farsi notare, per un tempo indefinito. Poi, una volta giunti in via Solimene, quartiere difficile di, i sicari sono entrati in azione esplodendo una raffica di colpi contro Antonio Bortone,del posto con precedenti per. Mentre è rimasto ferito Mario D’Isidoro, 29 anni.L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sempregilda : RT @artedipulire: LUMELLOGNO Coppia trovata morta per colpi di pistola nel Novarese. Ucciso anche il cane REBIBBIA Spari in strada a Roma,… - ottopagine : Ucciso in strada davanti ai passanti: omicidio di camorra a Sant'Antimo #SantAntimo - gazzettanapoli : Un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso a Sant'Antimo, in provincia… - Today_it : Antonio Bortone, il ragazzo di 26 anni ucciso in un agguato all'ora di cena - romatoday : Antonio Bortone, il ragazzo di 26 anni ucciso in un agguato all'ora di cena -

Sant'Antimo (Napoli), ventiseienne ucciso in un agguato commenta A Sant'Antimo, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso in un agguato. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. ... Napoli, 26enne ucciso a colpi darma da fuoco Intorno alle 20 a Sant'Antimo (Napoli), i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Solimena per colpi d'arma da fuoco. A terra il 26enne Antonio Bortone, gia' noto alle forze dell'... Agguato nel Napoletano, ragazzo ucciso a Sant'Antimo. In ospedale anche un ferito Un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine, è stato ucciso questa sera a Sant'Antimo, in provincia di Napoli. L'uomo, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, è deceduto sul posto dell'agguato, in via Solimena nonostante l'intervento dei sanitari. ... commenta A, in provincia di Napoli, un uomo di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine, è statoin un agguato. La vittima è stata raggiunta da diversi colpi d'arma da fuoco. ...Intorno alle 20 a(Napoli), i carabinieri della locale compagnia sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Solimena per colpi d'arma da fuoco. A terra il 26enne Antonio Bortone, gia' noto alle forze dell'...Un giovane di 26 anni, Antonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine, è statoquesta sera a, in provincia di Napoli. L'uomo, raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco, è deceduto sul posto dell'agguato, in via Solimena nonostante l'intervento dei sanitari. ... Agguato in strada, giovane ucciso a Sant’Antimo: coetaneo ferito in ospedale Il Riformista