Sant’Antimo | 25enne ucciso in un agguato | in ospedale anche un ferito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Agguato mortale a Sant'Antimo, 25enne crivellato di colpi - NuovoSud : Agguato a Sant'Antimo: 25enne ucciso a colpi di arma da fuoco -

E' ritenuto vicino al clan Ranucci Antonio Bortone, il(avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 13 settembre) ucciso con sei - sette colpi d'arma da fuoco a, in provincia di Napoli, in un agguato scattato in via Solimena, di fronte alla ...Teatro dell'ultimo spargimento di sangue il comune di, dove ieri sera un commando di sicari è entrato in azione nella zona delle "Palazzine", freddando ilAntonio Bortone. Il ...Verso le 20:10 ai carabinieri della compagnia locale sono intervenuti - allertati dal 112 - a via Solimena per colpi d'arma da fuoco. A terra ilAntonio Bortone, già noto alle forze dell'ordine. L'...