Santa Francesca Romana | sai perché è la patrona degli automobilisti?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicifilomp1 : RT @SantoDiOggi: Oggi si celebra: Santa Francesca Romana - pliniocoliveira : Santa Francesca Romana (festa 9 marzo) e sue visioni dell’Inferno / Le tentazioni dell'orgoglio e della sensualità… - nefelef : RT @donAntonio63: #oggi Santa Francesca Romana copatrona di #Roma - Titty48286633 : BuonGiovedì e buona e santa giornata voi amici amiche di Twitter e a te Gabriele e a tutte le nostre famiglie che l… - donAntonio63 : #oggi Santa Francesca Romana copatrona di #Roma -

GIOVEDI' 9 MARZO SANREMO 18.00 . 'Il rilievo e il restauro della facciata diMaria Novella a Firenze': conferenza dell'architetto Giampiero Mele. Sede dell'Accademia delle ...Dottoressa......Marrucci e anche a Pantelleria sarà ospitato un evento per ricordare l'uomo e lo ...che si recano sull'isola per continuare gli scavi sui siti dell'Acropoli di San Marco eTeresa, il ...Invocata contro le pestilenze e per la liberazione delle anime del Purgatorio, madre e sposa devota, ornata di grazie straordinarie, amatissima dal popolo per la sua commovente carità, insegnava: '...

Santo del giorno oggi 9 marzo: Santa Francesca Romana, patrona di Roma e degli automobilisti, dalle nozze a 12 ilmessaggero.it

Ha avuto luogo mercoledì 8 marzo, come annunciato, la cerimonia di consegna della donazione del Lions Club Orvieto al servizio di day hospital neuro-riabilitativo del Santa Maria della Stella, coordin ...ROMA (attualità) - La rubrica dei Santi celebrati dalla Chiesa ilmamilio.it Francesca Bussa de’ Leoni nacque a Roma nel 1384. Cresciuta negli agi di una nobile e ricca famiglia, coltivò nel suo ...