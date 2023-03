Sanremo Tennis Cup diventa torneo Atp Challenger 125

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il “cup”unAtp125 di singolare e doppio maschile. La prossima edizione, organizzata da Master Group Sport e sostenuta dalla Regione Liguria e dal Comune si disputerà dal 26 marzo al 2 aprile. La manifestazione della città dei fiori vedrà al via 32 giocatori nel tabellone singolare e 16 coppie in quello del doppio. A spiccare tra i partecipanti Marco Cecchinato, n.91 del ranking mondiale. Insieme a lui, i giovani Next Gen Francesco Passaro, Giulio Zeppieri, Luca Nardi, Flavio Cobolli e il campione di casa Matteo Arnaldi. Tra gli iscritti anche Aslan Karatsev, attualmente n.105, ma con un best ranking da numero 14 del mondo. Simona Ferro, assessore allo Sport ha dichiarato: “Sono orgogliosa che laCup diventi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... livetennisit : Presentata la Sanremo Tennis Cup | 26 marzo – 2 aprile 2023. Per la prima volta un Challenger 125 a Sanremo - RivieraSportit : Dal 26 marzo al 2 aprile la Sanremo Tennis Cup: Juan Pablo e Cecchinato guidano l’entry list insieme a tanti giovan… - CentroEinaudi : RT @mondo_economico: Le Atp finals di tennis battono il Festival di Sanremo come ritorno economico - mondo_economico : Le Atp finals di tennis battono il Festival di Sanremo come ritorno economico - MilicaM84932667 : RT @Ubitennis: Djokovic ancora interdetto dagli USA? Il Tennis Sanremo lo invita al suo Challenger -

181 del 24 settembre del 2020 'Ricerca di soggetto per la concessione in gestione dell'impianto sportivo denominatoClub Ventimiglia con annessa ex - bocciofila di via Peglia' ha ritenuto di ...... il circuito professionistico per eccellenza della racchetta a livello mondiale, che si terrà per la prima volta a, presso il, dal 26 marzo al 2 aprile. Presentata la...Dal 26 marzo al 2 aprile prossimi, ilospiterà, per la prima volta, laCup, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell'ATP (Association ofProfessionals) Tour 2023, il ...

Sanremo Tennis Cup: su il sipario giovedì in Regione - Liguriasport Liguriasport

Presentata oggi la Sanremo Tennis Cup, torneo Challenger 125 di singolare e doppio maschile che fa parte dell’ATP (Association of Tennis Professionals) Tour 2023, il circuito professionistico per ecce ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...