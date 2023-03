Sannio | perde scarpa durante la fuga | rapinatore-cenerentola incastrato dal Ris

Nel corso della mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Leucio del(BN) hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emessa dall'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di ...I Carabinieri della Stazione di San Leucio delhanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di un 37enne di nazionalità serba, gravemente indiziato di rapina ...I carabinieri della Stazioe di San Leucio del- si legge in una nota del procuratore Aldo Policastro - avevano recuperato un cellulare ed una scarpa persi durante la fuga, dalla calzatura sono ...

Rapinatore perde la scarpa: arrestato pregiudicato serbo nel Sannio ilmattino.it

Nel corso della mattinata odierna, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della ...I Carabinieri della stazione di San Leucio del Sannio, in provincia di Benevento hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal ...