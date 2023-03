Sanità | la fuga dall’Italia dei nostri operatori sanitari | 180 000 tra medici e infermieri all’estero UGL | “Fermare questo esodo di massa”

(Di giovedì 9 marzo 2023) E’ un vero e propriodiquello deiverso l’estero. Numeri impressionanti, emersi nell’ultimo report OCSE, che riaccendono i fari sulla tenuta nonché sullo stato di salute (in tutti i sensi) dellapubblica. I dati parlano di 180.000italiani migrati, un trend che va assolutamente fermato. E invertito., Giuliano (UGL): “180.000italiani” “Solo chi per anni ha girato la testa e ha fatto finta di non vedere può rimanere insensibile alladi tanti, troppi,italiani. I dati dell’Ocse parlano di un vero e proprio ...

...chi per anni ha girato la testa e ha fatto finta di non vedere può rimanere insensibile alla..., Giuliano (UGL): "180.000 operatori italiani all'estero. È un esodo di massa che va fermato" "...Conseguenze:dei cittadini verso laprivata o in molti casi nessuna prevenzione, con rischi per la salute maggiori e livelli di spesa più alti legati ad ospedalizzazioni o impianti di ......Covid che l'Organizzazione mondiale dellaha inserito nella lista dei sottolignaggi di Omicron 5 tenuti sotto stretto monitoraggio per caratteristiche spia di maggiore trasmissibilità e...