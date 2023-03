Sanità, De Luca: non ci sono soldi né medici. (Di giovedì 9 marzo 2023) 'Il riassunto sulla situazione della Sanità è presto fatto. Non c'è un euro e non c'è un medico in più per la Sanità pubblica nel nostro paese. Ho visto sui giornali questa mattina che anche il ... Leggi su gazzettadiavellino (Di giovedì 9 marzo 2023) 'Il riassunto sulla situazione dellaè presto fatto. Non c'è un euro e non c'è un medico in più per lapubblica nel nostro paese. Ho visto sui giornali questa mattina che anche il ...

Sanità, De Luca: non ci sono soldi né medici. ... siamo ormai il paese d'Europa che ha gli stanziamenti più bassi per la sanità pubblica'. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa con l'...