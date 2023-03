San Felice Circeo, la consigliera Rossetto restituisce le deleghe (Di giovedì 9 marzo 2023) San Felice Circeo – “Prendo atto della decisione della consigliera Rita Rossetto di rimettere le deleghe e me ne dispiaccio, ancor più per averlo appreso da organi di stampa prima di ricevere la comunicazione ufficiale e senza che queste problematiche mi venissero rappresentate direttamente dalla consigliera” – a parlare è il sindaco di San Felice Circeo, Monia Di Cosimo. “Non condivido chiaramente quanto rappresentato dalla consigliera Rossetto in merito alla mancanza di preventiva condivisione e discussione attorno ad atti e provvedimenti amministrativi, dal momento che si sono sempre svolte preliminarmente riunioni di maggioranza. Inoltre, tutte le proposte di deliberazione vengono calendarizzate dal presidente ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 marzo 2023) San– “Prendo atto della decisione dellaRitadi rimettere lee me ne dispiaccio, ancor più per averlo appreso da organi di stampa prima di ricevere la comunicazione ufficiale e senza che queste problematiche mi venissero rappresentate direttamente dalla” – a parlare è il sindaco di San, Monia Di Cosimo. “Non condivido chiaramente quanto rappresentato dallain merito alla mancanza di preventiva condivisione e discussione attorno ad atti e provvedimenti amministrativi, dal momento che si sono sempre svolte preliminarmente riunioni di maggioranza. Inoltre, tutte le proposte di deliberazione vengono calendarizzate dal presidente ...

