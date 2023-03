(Di giovedì 9 marzo 2023) Un oltraggio allae alla memoria di una bimba deceduta a soli 3 anni. A Sand’Aversa, nell’agro aversano, alcuni ladri avrebbero portato via iche erano stati posti sulladi Raffaella Noviello, minorenne scomparsa nel dicembre 2021. Un mazzo di mimose per omaggiare la piccola per laL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cronacacampania : San Cipriano, rubano i fiori per la festa della donna dalla tomba della figlioletta - - GalCollineSa : INCONTRO DI ANIMAZIONE TERRITORIALE AL COMUNE DI SAN CIPRIANO PICENTINO - MARTEDI 14 MARZO 2023- ORE 18.00 AULA CON… - migueltasc0n : RT @lagrajar: San Cipriano - nickiiii___ : RT @lagrajar: San Cipriano - lagrajar : San Cipriano -

...vicino a un centro commerciale non lontano dal laghettoGiovanni , e un altro tra alcune case nel centro abitato di Colle Fiorito. Le due vittime sono il tenente colonnello Giuseppee ...... vicino a un centro commerciale e al laghettoGiovanni, mentre l'altro è caduto tra le case, nel centro abitato di Colle Fiorito . Il tenente colonnello, 48 anni , era originario di ...Cioè, cosa ti è successo Sono figlio di un batterista tzigano del Kosovo, che mia madre ha conosciuto in un campo rom mentre lui suonava a una festa aD'Aversa, in provincia di Caserta. ...

Profanano tomba di una bimba e rubano l’omaggio di sua madre Edizione Caserta

Un drammatico incidente, una collisione in volo tra due aerei nel corso una esercitazione che solo per l'eroismo di uno dei due piloti deceduti non si è trasformata in una sciagura ...Morti i piloti dell'Aeronautica Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello: si sono scontrati in volo durante un'esercitazione ...