Sampdoria | infortunio alla spalla per Audero

(Di giovedì 9 marzo 2023) Brutte notizie in casa, in vista della difficilissima trasferta in casa della Juventus. Infatti, nell’allenamento di questa mattina, giovedì 9 marzo, Emilha riportato unspdestra. Il tecnico Dejan Stankovic, pertanto, sarà costretto a rinunciare al suo portiere titolare almeno per la prossima partita. I blucerchiati, reduci dall’inutile pareggio a reti bianche nello scontro diretto con la Salernitana, sono ultimi in classifica con 12 punti, a -9 dzona salvezza. A questo punto, per mantenere la categoria servirà un vero e proprio miracolo.: il comunicato ufficiale dellaIl portiere classe ’97 ha interrotto la seduta di allenamento a causa di un trauma ...

Brutta notizia per la Sampdoria che potrebbe rivedere solo il prossimo 2 aprile nella sfida con la Roma il portiere Emil Audero che oggi si è infortunato in allenamento. Gli esami a cui è stato immediatamente sottoposto hanno evidenziato che l'infortunio alla spalla è più grave del previsto e lo terrà fermo ai box per diverso tempo: non sarà disponibile per la sfida contro la Juventus. La Sampdoria perde Emil Audero, almeno per la sfida contro la Juventus. Il portiere si è fatto male questa mattina in allenamento e gli accertamenti cui si è sottoposto hanno confermato la gravità dell'infortunio.

Juventus Chiesa – Continua l’emergenza in casa Juventus che, dopo l’infortunio di Alex Sandro ... ma le sue condizioni destano preoccupazione in vista della gara contro la Sampdoria.Alex Sandro ha rimediato un infortunio muscolare contro il Friburgo ... con ogni probabilità non ci sarà con la Sampdoria, ma a questo punto rischia seriamente di saltare il ritorno di giovedì ...