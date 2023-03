Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Samp, tegola Audero: l'esito degli esami: La Sampdoria perde per infortunio Emil Audero, il comunicato con l'esito… - TUTTOJUVE_COM : QUI SAMP - Tegola per Stankovic, infortunio alla spalla per Audero -

Bruttaper Sarri per il confronto con il quarto miglior attacco dei top cinque campionati ... Entrambi oggi hanno svolto un lavoro atletico insieme a chi ha giocato meno contro laoppure non ...... potenza e angolazione, palla in fondo al sacco alla sinistra del portiere della. Proteste per ... Unasi abbatte sul Bologna quando al 40' è costretta a perdere il leader della sua difesa, ...intanto sui viola: Arthur Cabral ha rimediato infatti contro il Sassuolo una lesione di ... Qui Sampdoria Sul versante, potrebbe esser l'innesto dal primo minuto dell'inglese Winks la grande ...

Sampdoria, che tegola per Stankovic: Audero ko in allenamento Calcio in Pillole

La Sampdoria perde per infortunio Emil Audero, il comunicato con l'esito degli esami: L’U.C. Sampdoria informa che gli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto nel pomeriggio Emil Audero, ...Brutte notizie per Dejan Stankovic dall'allenamento odierno. La lunga degli indisponibili si allunga con l'assenza di Emil Audero che si è infortunato nel corso della seduta: ...