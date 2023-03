Salvatore Aranzulla furioso contro Deliveroo | «Un rider ha dovuto attraversare mezza Milano per una pizza immangiabile»

Leggi su open.online

(Di giovedì 9 marzo 2023) Il rapporto tra cibo a domicilio eè conflittuale già da qualche tempo. Il nome del guru del web, infatti, nell’aprile 2019 figurò nelle liste nere dei vip che non lasciavano la mancia ai fattorini, assieme quello di altre figure di spicco come Chiara Ferragni e Fedez. A distanza di quasi quattro anni, la consegna delle pizze torna a turbare la serenità del divulgatore informatico più famoso d’Italia. In questo caso, però, la dinamica cambia:si schiera a favore deie manda «a quel paese» la multinazionale a cui fanno capo,. Oggetto del contendere, la cena «ordinata da un ristorante vicinissimo a casa», racconta in un lungo J’accuse su Facebook. Ma dopo l’ordine, l’affronto: «l’app, per non so quale motivo, mi fa fare l’ordine da un punto vendita dalla ...