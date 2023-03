Salto con gli sci, Coppa del Mondo Oslo 2023. L’esasperante dieci giorni di ‘Raw Air’ comincia dalla cattedrale di Holmenkollen (Di giovedì 9 marzo 2023) La stagione del Salto con gli sci ha ancora molto da dire, nonostante i Mondiali di Planica siano ormai passati agli archivi. Nelle prossime settimane si affronteranno grandi classiche e trampolini di volo, con peraltro ricchissimi montepremi in palio, soprattutto in Norvegia, dove si gareggia nel weekend. Sta infatti per cominciare l’estenuante tour de force rappresentato da Raw Air, appuntamento giunto ormai alla sua VI edizione e di cui gli appassionati conoscono bene il funzionamento. Cionondimeno, è sempre bene ricordarne le regole, sia a scopo di ripasso, sia a favore dei neofiti. L’evento trae ispirazione dalla Tournée dei 4 trampolini e si dipana su quattro tappe, tutte su territorio norvegese. Per determinarne la classifica finale vengono conteggiati i punteggi di ogni Salto, qualificazioni comprese. La ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) La stagione delcon gli sci ha ancora molto da dire, nonostante i Mondiali di Planica siano ormai passati agli archivi. Nelle prossime settimane si affronteranno grandi classiche e trampolini di volo, con peraltro ricchissimi montepremi in palio, soprattutto in Norvegia, dove si gareggia nel weekend. Sta infatti perre l’estenuante tour de force rappresentato da Raw Air, appuntamento giunto ormai alla sua VI edizione e di cui gli appassionati conoscono bene il funzionamento. Cionondimeno, è sempre bene ricordarne le regole, sia a scopo di ripasso, sia a favore dei neofiti. L’evento trae ispirazioneTournée dei 4 trampolini e si dipana su quattro tappe, tutte su territorio norvegese. Per determinarne la classifica finale vengono conteggiati i punteggi di ogni, qualificazioni comprese. La ...

