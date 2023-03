Salta fuori il segreto scandaloso di Chiara Ferragni, gravissimo! | Aperta l’inchiesta (Di giovedì 9 marzo 2023) Emerge un segreto scandaloso per Chiara Ferragni: un clausola del contratto di Sanremo potrebbe ribaltare tutto. Chiara Ferragni è di nuovo sotto i riflettori, e questa volta per uno scandalo contrattuale legato alla sua partecipazione a Sanremo. Dopo aver fatto discutere per i suoi abiti fuori dagli schemi, si riaccende la discussione sull’influencer al Festival di Sanremo dopo che è emerso un segreto scandaloso riguardo al suo ingaggio come co-conduttrice della kermesse. Se pensavate che la presunta rottura tra Fedez e Ferragni fosse il problema principale per l’influencer, vi sbagliate di grosso. Proprio in questi giorni si sta discutendo di una clausola presente nel contratto come conduttrice che, se ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 9 marzo 2023) Emerge unper: un clausola del contratto di Sanremo potrebbe ribaltare tutto.è di nuovo sotto i riflettori, e questa volta per uno scandalo contrattuale legato alla sua partecipazione a Sanremo. Dopo aver fatto discutere per i suoi abitidagli schemi, si riaccende la discussione sull’influencer al Festival di Sanremo dopo che è emerso unriguardo al suo ingaggio come co-conduttrice della kermesse. Se pensavate che la presunta rottura tra Fedez efosse il problema principale per l’influencer, vi sbagliate di grosso. Proprio in questi giorni si sta discutendo di una clausola presente nel contratto come conduttrice che, se ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tinymusipusi : RT @_ThousandN: Non mi sbilancio sulla carta segreta, la giustizia sportiva in Italia fa il cazzo che vuole, ma se salta fuori che la Juve… - KillerJoe67 : RT @_ThousandN: Non mi sbilancio sulla carta segreta, la giustizia sportiva in Italia fa il cazzo che vuole, ma se salta fuori che la Juve… - AngeloGrazio : RT @_ThousandN: Non mi sbilancio sulla carta segreta, la giustizia sportiva in Italia fa il cazzo che vuole, ma se salta fuori che la Juve… - Giulio_Nosotti : Prampolini Paltrinieri Piro F. Piro G. Salta Noso Seduti così fino a quando non ci fan fuori - leftiststuff : #TotthenamMilan se ai quarti salta fuori un Milan - Inter e un Napoli - Benfica sta Champions la vince una italiana, 100% -