Salernitana | senti Ribery | “Diventerò allenatore La pressione mi serve per vivere”

(Di giovedì 9 marzo 2023) Una stagione mai iniziata e un addio al calcio fin troppo doloroso per le modalità con cui è arrivato. Francknon sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle il mondo del calcio, anzi. Il prossimo step sarà quello di ottenere il patentino da, come rivelato dallo stesso fuoriclasse francese a Sport Bild: “È il mio obiettivo, attualmente sto studiando per prendere il patentino. Fare l’mi permetterà di riscoprire l’adrenalina e lache accompagnano quotidianamente gli allenamenti e le partite. Non possosenza di esse, ne ho bisogno per essere felice”. Nel corso dell’intervista,ha anche svelato i tecnici con i quali ha intrattenuto un miglior rapporto personale e professionale: “Nei miei 12 anni al Bayern il rapporto migliore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SteveCianfrini : @GrandeFratello SO NU COJONE EEEMERDA !! COME WACI FUORI CHIOFQLO TE SPACCA O CULO …. Hahahahaha ma veramente vuoi… - Francescovic17 : @MaurizioJj Io sono sempre convinto,che con la Salernitana,in casa,devi vincere con almeno 4 gol di scarto.Poi gli… -

La, in crisi, chiarisce che, nonostante la 30enne non le stia così simpatica, la colpa ... Vedi come tiadesso Mi sono sentito così per 5 mesi". Nonostante i fan della coppia in ...Commenta per primo Antonio Candreva , esterno della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta 3 - 0 contro il Monza: '... Ti36 anni '36 sono abbastanza però c'è ...... per poi giocare da titolare controe Roma. Partite differenti, ma tutte molto tirate, ... Ti abbiamo visto giocare in campo come prima punta: è il ruolo chepiù tuo tra quelli del ...

Salernitana, senti Ribery: "Diventerò allenatore. La pressione mi ... ZON

Una stagione mai iniziata e un addio al calcio fin troppo doloroso per le modalità con cui è arrivato. Franck Ribery non sembra intenzionato a lasciarsi ...La mattina di Samp-Salernitana mi sono svegliato e ho realizzato di aver sognato il risultato esatto della partita, comprensivo del suo svolgimento. Secondo le mie visioni notturne, la gara sarebbe fi ...