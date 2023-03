(Di giovedì 9 marzo 2023) Le parole di Franksul suo futuro: «Il mio obiettivo è quello di diventare, sto studiando per prendere il patentino» Dal suo ritiro Frankè rimasto nello staff tecnico dellasia con Davide Nicola che adesso con Paulo Sousa. Il francese, in un intervista alla Bild ha anche rivelato che nel suo futuro si vede come. Di seguito le sue parole «Il mio obiettivo è quello di diventare, sto studiando per prendere il patentino. Ricoprire questo ruolo mi permetterà di ritrovare l’adrenalina e la pressione che accompagnano la vita del, sia per quanto riguarda gli allenamenti che le partite. Non riesco a vivere senza, ne ho bisogno per sentirmi felice». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Salernitana, Ribery: «Studio da allenatore, non posso restare lontano dal campo» - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Il mio obiettivo è diventare allenatore' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Il mio obiettivo è diventare allenatore' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Ribery: 'Il mio obiettivo è diventare allenatore' - apetrazzuolo : SALERNITANA - Ribery: 'Il mio obiettivo è diventare allenatore' -

I numeri vincenti 9 Marzo Zerottonove La donna vista da Dante: se ne parla all' Accademia Grassi di Salerno 9 Marzo Sport, senti: 'Diventerò allenatore. La pressione mi serve per ...... giovedì 9 marzo 2023: la combinazione vincente 9 Marzo Zerottonove La donna vista da Dante: se ne parla all' Accademia Grassi di Salerno 9 Marzo Sport, senti: 'Diventerò ...I numeri vincenti 9 Marzo Zerottonove La donna vista da Dante: se ne parla all' Accademia Grassi di Salerno 9 Marzo Sport, senti: 'Diventerò allenatore. La pressione mi serve per ...

Salernitana, Ribery: "Studio da allenatore. Non so stare senza l'adrenalina del campo" TUTTO mercato WEB

Franck Ribery, ex attaccante della Fiorentina che adesso fa parte dello staff tecnico della Salernitana dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha rilasciato un'intervista a SportBild dove ...Una stagione mai iniziata e un addio al calcio fin troppo doloroso per le modalità con cui è arrivato. Franck Ribery non sembra intenzionato a lasciarsi ...