SAI Solopaca, la lunga giornata in favore delle donne afghane e iraniane (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSolopaca (Bn) – Interventi commoventi e tanti, tantissimi spunti per un confronto aperto e sincero. Tutto ciò ha animato ieri la lunga manifestazione organizzata dal S.A.I. Solopaca che, in occasione della giornata Internazionale della Donna, è sceso in campo al fianco dell’ANCI aderendo alla mozione promossa dall’Associazione nazionale dei comuni italiani in favore della condizione femminile in Afghanistan e Iran. Staff e beneficiari del progetto di accoglienza e integrazione del Comune di Solopaca, accompagnati dal sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione, e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Solopaca, hanno promosso la piantumazione di un albero negli spazi a verde dell’istituto. Una mimosa simbolo di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Interventi commoventi e tanti, tantissimi spunti per un confronto aperto e sincero. Tutto ciò ha animato ieri lamanifestazione organizzata dal S.A.I.che, in occasione dellaInternazionale della Donna, è sceso in campo al fianco dell’ANCI aderendo alla mozione promossa dall’Associazione nazionale dei comuni italiani indella condizione femminile in Afghanistan e Iran. Staff e beneficiari del progetto di accoglienza e integrazione del Comune di, accompagnati dal sindaco di, Pompilio Forgione, e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di, hanno promosso la piantumazione di un albero negli spazi a verde dell’istituto. Una mimosa simbolo di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : SAI Solopaca, la lunga giornata in favore delle donne afghane e iraniane - - TV7Benevento : SAI Solopaca, i beneficiari al fianco dell’ANCI per sostenere le donne afghane e iraniane - - ottopagine : SAI Solopaca, i beneficiari al fianco dell’Anci per le donne afghane e iraniane #Solopaca -