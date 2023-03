Sabrina Ferilli a Chi l’ha Visto per le donne abusate – Video (Di giovedì 9 marzo 2023) L'intervento di Sabrina Ferilli a Chi l'ha Visto? Come ogni anno, l’8 marzo è la giornata della festa delle donne ma, purtroppo, “c’è poco da festeggiare”. Esordisce così Federica Sciarelli nella puntata di ieri sera di Chi l’ha Visto?, che ancora una volta fa i conti con i casi di femminicidio. Ma al programma di Rai 3, e non solo, arrivano tante agenzie, spesso con un unico denominatore: la violenza che le donne ricevono dai propri uomini. Storie di botte che non tutte arrivano alla ribalta mediatica. E proprio una di queste viene raccontata e letta a Chi l’ha Visto? da – parola della Sciarelli - “una donna che è molto sensibile, che è molto nota, una donna che odia gli uomini che odiano le donne”. E’ ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 9 marzo 2023) L'intervento dia Chi l'ha? Come ogni anno, l’8 marzo è la giornata della festa dellema, purtroppo, “c’è poco da festeggiare”. Esordisce così Federica Sciarelli nella puntata di ieri sera di Chi?, che ancora una volta fa i conti con i casi di femminicidio. Ma al programma di Rai 3, e non solo, arrivano tante agenzie, spesso con un unico denominatore: la violenza che lericevono dai propri uomini. Storie di botte che non tutte arrivano alla ribalta mediatica. E proprio una di queste viene raccontata e letta a Chi? da – parola della Sciarelli - “una donna che è molto sensibile, che è molto nota, una donna che odia gli uomini che odiano le”. E’ ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 90sfootball : Vincenzo Montella, Marco Delvecchio and Francesco Totti with actress Sabrina Ferilli. - fabiofabbretti : Sabrina Ferilli a #ChiLhaVisto per le donne abusate – Video - quareidfacias : RT @darveyfeels_: io non potrei mai partecipare a LOL con Nino Frassica, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, sono proprio le tre persone… - _saudade_17 : RT @darveyfeels_: io non potrei mai partecipare a LOL con Nino Frassica, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, sono proprio le tre persone… - darveyfeels_ : io non potrei mai partecipare a LOL con Nino Frassica, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli, sono proprio le tre p… -