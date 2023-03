S P 334 in fase di ultimazione | manutenzione ed inizio riqualificazione

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Ladel ponte della Provinciale 334 è stata completata ed a breve è prevista ufficialmente la riapertura della strada. A quel punto la stessa sarà totalmente riqualificata, così come da progetto presentato presso la Provincia di Caserta”. A riferirlo è il presidente del Comitato “Città Domizia”, Cesare Diana, in occasione di uno dei giornalieri sopralluoghi a tutela dei cittadini castellani in località Ischitella. “Monitoriamo l’andamento dei lavori per un’opera che riteniamo sia fondamentale per dare lustro ad una parte del territorio abbandonata, da anni, a sé stessa – afferma il leader associativo riferendosi a un’arteria di indubbia importanza, dato che collega le province di Napoli e Caserta -. Lariguarderà i due cavalcavia, di cui uno recuperato già, oltre che l’illuminazione degli stessi ...