Russia | tv e radio | ' Attacco nucleare | correte ai rifugi' Ma è opera degli hacker

(Di giovedì 9 marzo 2023) Paura alle stelle a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk, ma c'è chi dice anche a Mosca, per l'annuncio alla televisone e in dario di un bombardamento atomico. Ma erano i pirati del ...

Paura alle stelle a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk, ma c'è chi dice anche a Mosca, per l'annuncio alla televisone e in dario di un bombardamento atomico. Ma erano i pirati del ...'E' stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio'. Questo il messaggio trasmesso da tv edi alcune regioni dalla, in quello che le autorità hanno successivamente rivelato essere il risultato di un attacco hacker. Secondo Ukrinform, l'allarme è stato diffuso a Ekaterinburg e ...

Russia, tv e radio annunciano "attacco nucleare" ma erano hacker Adnkronos

Le emittenti colpite dagli hacker hanno trasmesso un messaggio apocalittico: "È stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio" ...Mosca, 9 mar. (Adnkronos) – “E’ stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio”. Questo il messaggio trasmesso da tv e radio di alcune regioni da ...