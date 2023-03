Russia, tv e radio annunciano "attacco nucleare" ma erano hacker (Di giovedì 9 marzo 2023) Mosca, 9 mar. (Adnkronos) - "E' stato condotto un attacco nucleare. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio". Questo il messaggio trasmesso da tv e radio di alcune regioni dalla Russia, in quello che le autorità hanno successivamente rivelato essere il risultato di un attacco hacker. Secondo Ukrinform, l'allarme è stato diffuso a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk. Successivamente il ministero russo per le Situazioni di emergenza ha annunciato che i server radiofonici e televisivi erano stati violati. Altri media precisano che l'avviso è arrivato anche sulle tv della regione di Mosca. Sul web circolando le immagini delle televisioni russe che trasmettono il messaggio di allarme. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Mosca, 9 mar. (Adnkronos) - "E' stato condotto un. Recatevi immediatamente nei rifugi e prendete le pillole di iodio". Questo il messaggio trasmesso da tv edi alcune regioni dalla, in quello che le autorità hanno successivamente rivelato essere il risultato di un. Secondo Ukrinform, l'allarme è stato diffuso a Ekaterinburg e nella regione di Sverdlovsk. Successivamente il ministero russo per le Situazioni di emergenza ha annunciato che i serverfonici e televisivistati violati. Altri media precisano che l'avviso è arrivato anche sulle tv della regione di Mosca. Sul web circolando le immagini delle televisioni russe che trasmettono il messaggio di allarme.

