Russia | Solovyev | “Un drone mi ha bombardato” – Video

(Di giovedì 9 marzo 2023) (Adnkronos) – “Sono statodagli ucraini, mi hanno quasi colpito”. Vladimir, volto della tv russa e ‘guru’ della propaganda di Vladimir Putin, racconta la sua ultima sortita al fronte nella guerra tra Ucraina e. Il giornalista è solito far visita a reparti militari durante il weekend prima di tornare a Mosca per le sue trasmissioni tv. Nelrilanciato da Anton Gerashenko, consigliere del ministero dell’Interno ucraino, si vedein compagnia di alcuni marines russi. All’esterno, si sentono chiaramente esplosioni. Per il giornalista, si tratta di un raid ucraino, favorito dalla diffusione di informazioni riservate. Quindi, la fuga. “Siamo dovuti scappare, era chiaro che unpuntasse a noi”. L'articolo proviene da Italia Sera.

