Russia: Medvedev, 'gruppo filoucraino dietro sabotaggio Nord Stream? è propaganda Usa' (Di giovedì 9 marzo 2023) Mosca, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza del paese Dimitri Medvedev, ha descritto come "sciocca propaganda americana" il collegamento del sabotaggio dei gasdotti Nord Stream a un gruppo "filo-ucraino". "Questo è parte di un epico dramma hollywoodiano - ha scritto su Telegram - Il sequel di un film. Il mondo, a bocca aperta, vede numerose supposizioni da parte dei media occidentali su chi ha fatto saltare in aria gli oleodotti. Chi ha ingannato Roger Rabbit ?". Secondo Medvedev, le informazioni sulla presunta paternità di un gruppo legato all'Ucraina sono "stupide". Ed è impensabile l'idea che si tratti di "eroi solitari che combattono contro i dannati moscoviti". L'Occidente ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 marzo 2023) Mosca, 9 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - L'ex presidente russo e attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza del paese Dimitri, ha descritto come "scioccaamericana" il collegamento deldei gasdottia un"filo-ucraino". "Questo è parte di un epico dramma hollywoodiano - ha scritto su Telegram - Il sequel di un film. Il mondo, a bocca aperta, vede numerose supposizioni da parte dei media occidentali su chi ha fatto saltare in aria gli oleodotti. Chi ha ingannato Roger Rabbit ?". Secondo, le informazioni sulla presunta paternità di unlegato all'Ucraina sono "stupide". Ed è impensabile l'idea che si tratti di "eroi solitari che combattono contro i dannati moscoviti". L'Occidente ...

