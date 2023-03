Rugby, Sei Nazioni 2023: Galles, sei cambi per sfidare l’Italia a Roma (Di giovedì 9 marzo 2023) Torna il Guinness Sei Nazioni e sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle 15.15, l’Italia di Kieran Crowley sfida il Galles. E Warren Gatland ha annunciato il XV britannico che vede sei novità rispetto alla formazione che ha perso a Twickenham due settimane fa. Ecco le scelte del ct neozelandese. Rhys Webb, scelto come mediano di mischia, farà la sua prima partenza per il Galles nel torneo di quest’anno, con Owen Williams che chiude la mediana all’apertura. Rio Dyer e Josh Adams vengono selezionati alle ali con Liam Williams che completa il triangolo allargato. Mason Grady, che ha ottenuto la sua prima presenza in nazionale maggiore contro l’Inghilterra al Principality Stadium nel terzo turno, e Joe Hawkins continuano a centri. Wyn Jones torna in prima linea per unirsi al capitano Ken Owens (tallonatore) e Tomas ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Torna il Guinness Seie sabato pomeriggio, con calcio d’inizio alle 15.15,di Kieran Crowley sfida il. E Warren Gatland ha annunciato il XV britannico che vede sei novità rispetto alla formazione che ha perso a Twickenham due settimane fa. Ecco le scelte del ct neozelandese. Rhys Webb, scelto come mediano di mischia, farà la sua prima partenza per ilnel torneo di quest’anno, con Owen Williams che chiude la mediana all’apertura. Rio Dyer e Josh Adams vengono selezionati alle ali con Liam Williams che completa il triangolo allargato. Mason Grady, che ha ottenuto la sua prima presenza in nazionale maggiore contro l’Inghilterra al Principality Stadium nel terzo turno, e Joe Hawkins continuano a centri. Wyn Jones torna in prima linea per unirsi al capitano Ken Owens (tallonatore) e Tomas ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sport24h_it : Roma – Il quarto turno del Sei Nazioni 2023 sarà quello della svolta. Contro un Galles mai così in difficoltà in qu… - MessaggeroSport : Rugby Sei Nazioni, per il match 'da vincere' con il Galles, il ct Crowley punta su Allan per sostituire Capuozzo. F… - ilmessaggeroit : Rugby Sei Nazioni, per il match 'da vincere' con il Galles, il ct Crowley punta su Allan per sostituire Capuozzo. F… - RaiNews : Ufficializzata la formazione degli azzurri del rugby che sabato incontrano il Galles all'Olimpico di Roma. E' la qu… - Giornaleditalia : #italpresssport Rugby: Sei Nazioni. Ufficializzato il XV azzurro per la sfida al Galles -