Rugby, come cambia l'Italia senza Ange Capuozzo e da chi verrà sostituito (Di giovedì 9 marzo 2023) Torna in campo sabato l'Italia del Rugby per il quarto turno del Guinness Sei Nazioni 2023 e all'Olimpico di Roma arriverà il Galles in una sfida da non perdere per gli azzurri, ancora a caccia del primo successo stagionale nel torneo. Ma Kieran Crowley dovrà fare i conti con la pesante assenza di Ange Capuozzo, con l'estremo italo-francese che si è infortunato alla spalla e dovrà saltare il resto del torneo. Ma cosa significa questo per l'Italia? Crowley annuncerà nella giornata di oggi la formazione che sfiderà i gallesi e di opzioni a numero 15 non ce ne sono molte. La prima scelta, anche perché è l'unico estremo di ruolo, è l'esperto Edoardo Padovani. Le altre opzioni, meno praticabili, sono quelle di adattare a numero 15 Tommaso Menoncello o Tommaso Allan. Altre vie non vi sono e, ...

