Rudy Zerbi manda in crisi NDG che sbotta e si fa censurare (Di giovedì 9 marzo 2023) Non solo Niveo, Rudy Zerbi a pochi giorni dal serale ha voluto incontrare e riascoltare anche NDG. Il professore di Amici ha fatto accennare due pezzi al cantante e poi l'ha rimandato in casetta. Il ragazzo però è sbottato con i suoi compagni e si è lasciato scappare anche qualche termine che è stato censurato (questa volta nessun vaffa). "Com'è andata? No ragazzi non è andata proprio bene, ma sti cavoli. Mi ha fatto cantare Suavemente e Papaoutaia metà e poi così, insomma era strano. Faceva la faccia strana, faceva le facce. ma ci sta da lui, mi dispiace però per quella faccia… cattiva. Si è pure messo le mani in faccia. Mi dispiace un po' di più quando fa quella faccia proprio inca***ta. Io che ti ho fatto di male per avere quel modo lì da inca***to? Perché aveva un modo arrabbiato e quasi infastidito che ero lì.

