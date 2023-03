Rubano smartphone da una vettura a Cesinali

(Di giovedì 9 marzo 2023)unoda unapresi grazie alla segnalazione di alcuni cittadini e alle immagini della videosorveglianzada una. “Furto aggravato in concorso”: è il reato di cui dovranno rispondere un 33enne e un 35enne, entrambi provenienti dalla Georgia e irregolari sul territorio nazionale. Ad arrestarli nella giornata internazionale delle donne due Carabiniere della Stazione di Aiello del Sabato e di Serino. Il fatto è accaduto appunto nella serata di ieri a Cesinati in provincia di Avellino. I due uomini avrebbero rubato unoda un’autoin sosta. A segnalare alla Polizia Municipale un cittadino e, grazie alle immagini del sistema di video sorveglianza, identificati i due presunti ...

Si apprestavano a mettere a segno furti nelle abitazioni dopo aver rubato uno smartphone all'interno di un'auto in sosta. Due cittadini di nazionalità georgiana di 33 e 35 anni, entrambi irregolari sul territorio italiano, sono stati arrestati dai carabinieri a Cesinali, in provincia di Avellino.

