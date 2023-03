Rubano (FI): “De Luca bugiardo sul ministro Fitto, operazione verità sulla Campania” (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Alla luce delle farneticanti affermazioni pronunciate dal Presidente della Regione Campania, On. Vincenzo De Luca, nel corso dell’Assemblea di Confindustria svoltasi martedì scorso a Benevento, alla quale non ho partecipato per motivazioni che saranno rese note nelle sedi preposte con lo stile opportuno non riscontrato da più parti all’evento di cui sopra, sento il dovere, da Parlamentare e da rappresentante del centrodestra di governo, di riportare una condizione di verità circa accuse specifiche indirizzate contro il ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnnr, On. Raffaele Fitto, a cui va la mia stima e gratitudine per l’attenzione che sta riservando anche al Sannio”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Alla luce delle farneticanti affermazioni pronunciate dal Presidente della Regione, On. Vincenzo De, nel corso dell’Assemblea di Confindustria svoltasi martedì scorso a Benevento, alla quale non ho partecipato per motivazioni che saranno rese note nelle sedi preposte con lo stile opportuno non riscontrato da più parti all’evento di cui sopra, sento il dovere, da Parlamentare e da rappresentante del centrodestra di governo, di riportare una condizione dicirca accuse specifiche indirizzate contro ilper gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Pnnr, On. Raffaele, a cui va la mia stima e gratitudine per l’attenzione che sta riservando anche al Sannio”. Così in una nota il deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ottopagine : Rubano (FI): 'Fondi Fsc? Ma se De Luca ha speso 3 miliardi su 9' #Benevento - TV7Benevento : RUBANO (FI), “DE LUCA BUGIARDO SU MINISTRO FITTO, OPERAZIONE VERITÀ SULLA CAMPANIA” - - SciscianoNotiz1 : #Sanità: Rubano (FI), “Ennesima presa in giro dalla premiata ditta De Luca & company”: “Ennesima presa in giro del… - user_tv : Le parole del Deputato - ottopagine : Rubano (FI): 'De Luca? Su Sant'Agata è una presa in giro' #Benevento -