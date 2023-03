Roma | Tiago Pinto | 'Contano i risultati in Italia Oggi vedrete Llorente'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : Roma, Tiago Pinto prima della Real Sociedad: 'Il bel gioco? Contano i risultati' - TuttoMercatoWeb : Roma, Tiago Pinto: 'Il futuro di Mourinho? Dobbiamo pensare solo a vincere tutte le partite' - DAZN_IT : #Roma, quale sarà il futuro di José #Mourinho? Tiago Pinto: 'Siamo allineati per provare a vincerle tutte da qui a fine stagione'. #DAZN - CalcioNews24 : #Roma, il general manager #TiagoPinto risponde così alle critiche - ChrisVe79763462 : RT @DiMarzio: #EuropaLeague | @OfficialASRoma, le parole di #TiagoPinto a pochi minuti dall’inizio della sfida contro la @RealSociedadEN… -

Questa sera in campo sarà battaglia ma prima del fischio d'inizio (18:45), laha ospitato la Real Sociedad presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria . A ...Pinto e Vincenzo ...Il momento - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - non è particolarmente felice e l'avanzare dell'età (35 anni) costringePinto a farsi delle domande sul futuro del portoghese che ha un ...... inoltre, il Direttore Sportivo,Pinto , sarebbe pronto a formulare un'offerta al ... Il futuro è adesso, in casa: la società giallorossa non vuole lasciare nulla al caso. Oltre all'articolo: ...

Roma, Tiago Pinto: "In campo senza il peso di andare per forza in Champions" DAZN

Tiago Pinto ai microfoni di Sky a pochi minuti dal fischio d'inizio: "Il tempo è importante per i progetti sportivi, come ho sempre detto. Ogni giorno aggiungiamo un tassello anche grazie alla mentali ...La Champions ci ha regalato una bella notizia, con il Milan che torna ai quarti di finale dopo undici anni. In Italia si parla molto dell’impresa dei rossoneri, ma non solo. Tra mercato, indiscrezioni ...