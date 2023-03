Roma-Real Sociedad, subito in gol El Shaarawy: grande assist di Abraham (VIDEO) (Di giovedì 9 marzo 2023) Il VIDEO del gol di Stephan El Shaarawy in Roma-Real Sociedad: esplode lo stadio Olimpico per la rete arrivata dopo poco più di dieci minuti con il trequartista di origini egiziane che raccoglie in tap-in facile facile un cross al bacio di Abraham, abile con un grande taglio e una finta a liberarsi per poi servire il compagno. In alto ecco il VIDEO del gol del Faraone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ildel gol di Stephan Elin: esplode lo stadio Olimpico per la rete arrivata dopo poco più di dieci minuti con il trequartista di origini egiziane che raccoglie in tap-in facile facile un cross al bacio di, abile con untaglio e una finta a liberarsi per poi servire il compagno. In alto ecco ildel gol del Faraone. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - OfficialASRoma : ??????? Ci vediamo anche giovedì per Roma-Real Sociedad? ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Roma-Real Sociedad, Cristante: “Europa? Solo partite difficili ma oggi siamo in casa” - Mediagol : Roma-Real Sociedad, Cristante: “Europa? Solo partite difficili ma oggi siamo in casa” -