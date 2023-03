Roma-Real Sociedad, programma e telecronisti Sky e Dazn andata ottavi Europa League (Di giovedì 9 marzo 2023) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Roma-Real Sociedad, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. Dopo la grande vittoria con la Juventus che ha rilanciato le ambizioni dei giallorossi, ecco che si torna in Europa e bisognerà sudare sette camicie contro gli spagnoli, formazione davvero ostica e ricca di qualità. Chi vincerà all’Olimpico? Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 9 marzo. Roma-Real Sociedad sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Walter Zenga e su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 9 marzo 2023) Ile isu Sky edi, match valido per l’deglidi finale di2022/2023. Dopo la grande vittoria con la Juventus che ha rilanciato le ambizioni dei giallorossi, ecco che si torna ine bisognerà sudare sette camicie contro gli spagnoli, formazione davvero ostica e ricca di qualità. Chi vincerà all’Olimpico? Fischio d’inizio alle ore 18.45 di giovedì 9 marzo.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Walter Zenga e sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi. SportFace.

