Roma - Real Sociedad, Mourinho e un altra notte magica: 'In Europa ci guardano con rispetto' (Di giovedì 9 marzo 2023) Torna l'Europa, e il re di Coppe vuole un'altra notte magica per la Roma . Stasera (ore 21) all'Olimpico si gioca l'andata degli ottavi contro la Real Sociedad, al 4° posto nella Liga. 'Una squadra a ...

