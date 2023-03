Roma-Real Sociedad LIVE | tra poco le squadre in campo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - OfficialASRoma : ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Europa League, Roma-Real Sociedad: live report, formazioni e dettagli - ReteSport : ?? Dan #Friedkin torna all'Olimpico: il presidente giallorosso aveva saltato le ultime gare per seguire da vicino al… -

Bryan Cristante, centrocampista della, ha parlato prima del calcio d'inizio del match contro laSociedad Bryan Cristante, centrocampista della, ha parlato prima del match contro laSociedad ai microfoni di Sky Sport. LE PAROLE - "Ogni partita è diversa, in Europa sono tutte partite difficilli, molto ci dirà anche come entreremo ...Rui Patricio, portiere della, ha parlato in vista del match contro laSociedad: le dichiarazioni dell'estremo difensore Rui Patricio, portiere della, ha parlato ai canali del club in vista del match di oggi con la ...Paulo Dybala, stella della, si esprime così nell'intervista al quotidiano spagnolo Marca a poche ore dalla sfida di Europa League con laSociedad. "Ci sono pochi posti dove si vive il ...

Europa League, Roma-Real Sociedad LIVE Agenzia ANSA

Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Marca parlando del match contro la Real Sociedad: "Siamo in una situazione molto simile: lotta tra le prime posizioni in campi ...La cronaca e il tabellino del match d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra i giallorossi e gli spagnoli, in scena all’Olimpico ...