Roma-Real Sociedad LIVE 1-0 | termina il primo tempo

(Di giovedì 9 marzo 2023) Allo stadio Olimpico, il match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Matteo Celletti inviato all’Olimpico) – Allo stadio Olimpico,si affrontano per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Tiago Pinto dribbla una domanda sul futuro dell'allenatore portoghese José Mourinho. Il general manager dellaha dichiarato prima della partita contro laSociead in Europa League : 'Il suo futuro dipende dalla Champions In società siamo tutti allineati. Lamerita il massimo sforzo da parte di ......match contro ilSociedad: 'Il tempo è importante per i progetti sportivi, come ho sempre detto. Ogni giorno aggiungiamo un tassello anche grazie alla mentalità che Mourinho ha portato alla'.L'episodio arbitrale chiave del match valido per l'andata degli ottavi di finale di Europa League 2022/23: moviolaSociedad (Matteo Celletti inviato all'Olimpico) ...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - 'Il mio futuro è qui' per 'portare la Roma al top e penso che possiamo farcela. Cosa succederà in futuro non lo so, ...Nel prepartita di Roma-Real Sociedad, il general manager giallorosso Tiago Pinto ha risposto ad alcune domande ai microfoni di Sky Sport. Tiago Pinto ha così parlato del momento: "Il tempo è molto im ...