Roma - Real Sociedad, le pagelle: Matic, giù il cappello (7,5). El Shaarawy gol e sprint da 7 (Di giovedì 9 marzo 2023) Un palo lo salva dal graffio di Kubo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 9 marzo 2023) Un palo lo salva dal graffio di Kubo Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - angelomangiante : Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e o… - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - romanewseu : #Roma, fastidio all’adduttore per #Llorente ? - ColucciLc : RT @tuttosport: ROMA-REAL SOCIEDAD 2-0 La Roma di Mourinho vince l'andata degli ottavi di Europa League contro la Real Sociedad di Alguaci… -