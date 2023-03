Roma-Real Sociedad, le formazioni ufficiali (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo le formazioni ufficiali di Roma-Real Sociedad, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro svizzero Sandro Schärer, coadiuvato come assistenti dai connazionali De Almeida e Zogaj, e dal quarto uomo Fähndrich. VAR e AVAR saranno rispettivamente San e Tschudi. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria per 1-0 ai danni della Juventus, la Roma torna a calcare i palcoscenici europei ospitadno una rivale rognosa e di buon livello come la Real Sociedad. Capaci di ribaltare il punteggio dell’andata in occasione dei playoff contro il Salisburgo, i campioni in carica dell’ultima Conference League proveranno a ripetersi questo pomeriggio. Pochi dubbi di formazione per José ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 9 marzo 2023) Riportiamo ledi, match valevole per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. Dirigerà l’incontro l’arbitro svizzero Sandro Schärer, coadiuvato come assistenti dai connazionali De Almeida e Zogaj, e dal quarto uomo Fähndrich. VAR e AVAR saranno rispettivamente San e Tschudi. Calcio d’inizio ore 18:45 allo Stadio Olimpico. Dopo la vittoria per 1-0 ai danni della Juventus, latorna a calcare i palcoscenici europei ospitadno una rivale rognosa e di buon livello come la. Capaci di ribaltare il punteggio dell’andata in occasione dei playoff contro il Salisburgo, i campioni in carica dell’ultima Conference League proveranno a ripetersi questo pomeriggio. Pochi dubbi di formazione per José ...

