Roma-Real Sociedad | le formazioni ufficiali | c'è Llorente | la scelta su Abraham e Pellegrini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - OfficialASRoma : ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - napolista : Roma-Real Sociedad, la città teme atti di vandalismo e si protegge da 1.600 ultras spagnoli Repubblica: transennat… - roma_magazine : ROMA - Rui Patricio: 'La Real Sociedad è una squadra difficile da affrontare' -

PROBABILI FORMAZIONISOCIEDADROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. MourinhoREAL ...In attesa di affrontare laSociedad in Europa League, José Mourinho porta a casa un altro tipo di vittoria . Secondo il ... avvenuta durante la scorsa Cremonese -: il fischietto verrà ...Laè pronta per la serata europea. Questa sera la squadra di José Mourinho sfida laSociedad nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. Partita da vincere per lache la prossima ...

Roma-Real Sociedad, le probabili formazioni degli ottavi di Europa League Sky Sport

La cronaca e il tabellino del match d’andata degli ottavi di finale di Europa League tra i giallorossi e gli spagnoli, in scena all’Olimpico ...In vista di Roma-Real Sociedad, andata degli ottavi di Europa League, ecco le probabili formazioni del match e dove vedere la gara.