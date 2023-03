Roma-Real Sociedad, la città teme atti di vandalismo e si protegge da 1.600 ultras spagnoli (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 18 la Roma gioca contro la Real Sociedad, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. Oggi pomeriggio sono arrivati in città oltre 1600 ultras della Real Sociedad e la città teme atti di vandalismo contro i monumenti del centro storico. Lo riporta Repubblica che scrive come la città di Roma per evitare quanto successo con i tifosi del Feyernoord, ha deciso di blindare e proteggere il centro storico. In attesa del fischio d’inizio della partita di Europa League fra la Roma di Mourinho e la Real Sociedad, la polizia nel primo pomeriggio è intervenuta per chiudere l’area che comprende ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 marzo 2023) Alle 18 lagioca contro la, partita valida per gli ottavi di finale di Europa League. Oggi pomeriggio sono arrivati inoltre 1600dellae ladicontro i monumenti del centro storico. Lo riporta Repubblica che scrive come ladiper evitare quanto successo con i tifosi del Feyernoord, ha deciso di blindare ere il centro storico. In attesa del fischio d’inizio della partita di Europa League fra ladi Mourinho e la, la polizia nel primo pomeriggio è intervenuta per chiudere l’area che comprende ...

