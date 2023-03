Roma-Real Sociedad in campo stasera: chi gioca e dove vederla (Di giovedì 9 marzo 2023) In un Olimpico ancora tutto esaurito, l'undici di Mourinho dovrà vedersela con la Real Sociedad. I baschi non sono in un momento ideale ma in Europa sembrano trasformarsi. Le possibili scelte degli allenatori e dove vedere la gara Leggi su ilgiornale (Di giovedì 9 marzo 2023) In un Olimpico ancora tutto esaurito, l'undici di Mourinho dovrà vedersela con la. I baschi non sono in un momento ideale ma in Europa sembrano trasformarsi. Le possibili scelte degli allenatori evedere la gara

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - OfficialASRoma : ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - RiccardoVenti4 : RT @OfficialASRoma: ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - Fot_roca : RT @OfficialASRoma: ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad -