Roma - Real Sociedad 2 - 0, rivivi la diretta: Mourinho da applausi (Di giovedì 9 marzo 2023) Una Roma di sostanza e carattere. Tutta la squadra ha dato tutto per trovare la vittoria contro una buonissima Real Sociedad: finisce 2 - 0 per i giallorossi grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla. Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) Unadi sostanza e carattere. Tutta la squadra ha dato tutto per trovare la vittoria contro una buonissima: finisce 2 - 0 per i giallorossi grazie alle reti di El Shaarawy e Kumbulla.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - angelomangiante : Per la Roma 7 partite giocate nel 2023 all'Olimpico. 7 vittorie, 11 gol fatti, zero subiti. Solidità difensiva e o… - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - matteoxxvii : RT @futvideo10: C'è solo una cosa che deve fare stasera la Real Sociedad, distruggere la Roma e far piangere il difensore più scarso e mira… - ciaccia_giacomo : RT @Gazzetta_it: Roma-Real Sociedad, le pagelle: Matic, giù il cappello (7,5). El Shaarawy gol e sprint da 7 -