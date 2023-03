Roma – Real Sociedad 2-0 pagelle Matic un faro | Dybala lotta e dipinge calcio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : ???? LIVE | La conferenza stampa di José Mourinho e Rui Patricio in vista di Roma-Real Sociedad - OfficialASRoma : ??? Ci sono ancora pochi biglietti disponibili per Roma-Real Sociedad! Vieni all'Olimpico! - OfficialASRoma : ??? Cancelli aperti dalle 16:15! ??? Ci vediamo oggi pomeriggio all'Olimpico! Tutte le info - siamo_la_Roma : ?? #UEL, #RomaRealSociedad 2-0 ? Chi il migliore in campo? ?? Vota le pagelle #ASRoma - GCavataio : Roma-Real Sociedad 2-0 Una Roma che in Europa League continua a convincere sempre di più!!! La Roma c'e!!!! Dajeeeeeeeee #RomaRealSociedad -

Diego Llorente ha dovuto abbandonare il campo poco prima dell'inizio del secondo tempo diSociedad . Per lo spagnolo, all'esordio dal primo minuto, un problema all'adduttore avvertito a fine primo tempo. Il difensore ha provato a rientrare, non voleva uscire, ma poi è stato ...Laè pronta per la serata europea. Questa sera la squadra di José Mourinho sfida laSociedad nella gara d'andata degli ottavi di Europa League. Partita da vincere per lache la prossima ...In campoSociedad 2 - 0 DIRETTA andata ottavi di Europa LeagueSociedad 2 - 0 all'87'! Rete di Kumbulla. Corner di Dybala, Kumbulla svetta in area e schiaccia di testa in fondo al ...

Esame di spagnolo per la Roma di Mourinho, che nel tardo pomeriggio ospiterà all’Olimpico la temibile Real Sociedad, match valevole per gli ottavi di finale di andata di UEFA Europa League. Per i gial ...Roma-Real Sociedad è il match d’andata degli ottavi di finale di Europa League: calcio d’inizio oggi alle ore 18.45 allo stadio Olimpico di Roma; diretta tv e… Leggi ...