Roma-Real Sociedad 2-0, Mourinho predica calma: “Non dirò che è un buon risultato prima del ritorno” (Di giovedì 9 marzo 2023) Un ottimo successo quello della Roma all’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Real Sociedad. Un 2-0 che rappresenta una ottima base di partenza per la partita di ritorno da giocare la prossima settimana a San Sebastian, ma José Mourinho non vuole cullarsi sugli allori. “Il nostro merito – afferma l’allenatore portoghese ai microfoni di Sky Sport – è stato l’organizzazione, lo sforzo, l’empatia in campo. Ci siamo aiutati. Giocare contro una squadra disposta a rombo a centrocampo è difficile, avevamo provato lo stesso con l’Empoli ed il Salisburgo. Serve essere mentalmente forti quando non hai tanto la palla, siamo riusciti comunque a controllare la partita. Il secondo gol può essere molto importante“. Il rendimento della Roma in casa è invidiabile: sette partite con ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 marzo 2023) Un ottimo successo quello dellaall’andata degli ottavi di finale di Europa League contro la. Un 2-0 che rappresenta una ottima base di partenza per la partita dida giocare la prossima settimana a San Sebastian, ma Josénon vuole cullarsi sugli allori. “Il nostro merito – afferma l’allenatore portoghese ai microfoni di Sky Sport – è stato l’organizzazione, lo sforzo, l’empatia in campo. Ci siamo aiutati. Giocare contro una squadra disposta a rombo a centrocampo è difficile, avevamo provato lo stesso con l’Empoli ed il Salisburgo. Serve essere mentalmente forti quando non hai tanto la palla, siamo riusciti comunque a controllare la partita. Il secondo gol può essere molto importante“. Il rendimento dellain casa è invidiabile: sette partite con ...

