Roma-Real Sociedad 2-0 | Mourinho | “Manca il ritorno | oggi grande sforzo”

"Non parlo mai dopo la partita di andata, perché questo 2-0 è buono solo se non subiamo la rimonta al ritorno. Ora ci aspetta una settimana pericolosa, c'è il derby. Giocare contro la Lazio è come sfidare il Milan e la Juventus per me, ma non per la città". Lo ha detto l'allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 2-0 sulla Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale di Europa League. Decisive le reti di El Shaarawy e Kumbulla contro gli spagnoli, che hanno avuto il possesso palla (56%) ma con un solo tiro in porta. "La Real Sociedad ha creato problemi – spiega il tecnico a Sky -, non è facile giocare contro una squadra che si schiera col rombo. Ma c'è stata grande empatia e un grande sforzo dei ...

