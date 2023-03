Roma: prima litiga con i passeggeri nel bus, poi sfonda la porta (Di giovedì 9 marzo 2023) Roma. Una lite tra passeggeri all’interno dell’autobus che è culminata con il danneggiamento del mezzo. I fatti sono avvenuti ieri, a bordo di un autobus Atac della linea 66. Qui un uomo a seguito di un diverbio con gli altri passeggeri non è riuscito a contenere la propria rabbia che ha poi riversato sulla porta del mezzo, sfondandola a suon di calci e mandando in frantumi il vetro. Una volta sceso, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce. Roma, paura sul bus Atac: 19enne prende a pugni un coetaneo, poi fugge In preda alla rabbia distrugge la porta dell’autobus I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 15. Siamo su via Nomentana e precisamente all’altezza di viale Regina Margherita quando a seguito di una lite tra passeggeri, uno dei ‘contententi’ ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 marzo 2023). Una lite traall’interno dell’autobus che è culminata con il danneggiamento del mezzo. I fatti sono avvenuti ieri, a bordo di un autobus Atac della linea 66. Qui un uomo a seguito di un diverbio con gli altrinon è riuscito a contenere la propria rabbia che ha poi riversato sulladel mezzo,ndola a suon di calci e mandando in frantumi il vetro. Una volta sceso, l’uomo ha fatto perdere le proprie tracce., paura sul bus Atac: 19enne prende a pugni un coetaneo, poi fugge In preda alla rabbia distrugge ladell’autobus I fatti sono avvenuti ieri intorno alle 15. Siamo su via Nomentana e precisamente all’altezza di viale Regina Margherita quando a seguito di una lite tra, uno dei ‘contententi’ ...

