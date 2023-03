Roma, paura Pellegrini per il colpo alla testa: il bel gesto di Zubeldia (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo un'ora di gioco Lorenzo Pellegrini è stato costretto ad uscire dal campo, dopo qualche attimo di paura, per colpa di un colpo alla testa dopo uno scontro con Igor Zubeldia. Il capitano della Roma,... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 marzo 2023) Dopo un'ora di gioco Lorenzoè stato costretto ad uscire dal campo, dopo qualche attimo di, per colpa di undopo uno scontro con Igor. Il capitano della,...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : 'Massacrato per gioco, Trastevere mi fa paura e non ci tornerò mai più', parla il turista colpito con la mazza da b… - sportli26181512 : #Roma, paura #Pellegrini per il colpo alla testa: il bel gesto di #Zubeldia: Il giocatore della Real Sociedad che s… - Lunetta6633 : RT @fatina909: ???????????????????????????????????????? Provincia di Roma. La signora Dunia, 80enne, ha mandato indietro l’ ambulanza perché non ha nessuno… - MeteoNonnaRoma : Stacca l'occhi da quer telefonino, a nonna! Tra 'n quarto d'ora c'è un #tramonto da paura! #roma - Salvato11163877 : RT @Ris__20: Tutti parlano delle milanesi, ma io ho una paura assurda di prendere la Roma ai quarti -